Путин потребовал аккуратно снимать связанные с коронавирусом ограничения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин потребовал аккуратно принимать решения по снятию ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

"Постепенно открывая различные сферы деятельности, различные отрасли, нужно, конечно, все шаги соизмерять с тем, что реально в жизни происходит, и предусматривать соответствующие санэпидмероприятия", – цитирует президента ТАСС.

По его словам, сейчас все организовано именно таким образом.

"Довольно часто разговариваю с моими иностранными коллегами, по разным совершенно поводам, и хочу вот что сказать... В некоторых странах, которые они представляют, там наблюдается повышение уровня заболеваемости, и они мне все указывают вот на что – открываться, конечно, нужно, нельзя вечно держать людей взаперти, но делать нужно это очень аккуратно, чтобы не допустить какой то новой волны, новой вспышки", – объяснил он.

Ранее президент призвал сделать все во избежание повторного введения ограничений. Путин обратил внимание, что обстановка может поменяться, поэтому поводов расслабляться нет. Необоснованная поспешность чревата повторным увеличением случаев заражения, заключил он.

Власти Москвы не планируют вновь закрывать предприятия города в связи с коронавирусом, сказал заммэра Владимир Ефимов. По его утверждению, ситуация остается стабильной.

Сергей Собянин предупредил, что информация о возобновлении режима ограничений с 15 сентября – это слухи. В то же время он уточнял, что маски в городе нужно будет носить еще на протяжении нескольких месяцев. Использовать средства индивидуальной защиты следует в транспорте, в общественных местах, в торговых центрах и офисах.