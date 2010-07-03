Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины

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В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Никакие сделки с Путиными или с Москвой не нужны. Нужно выстраивать нормальные, добрые, взаимовыгодные отношения на основе взаимного доверия и отношения сотрудничества и взаимодействия, которые в интересах и русских, и украинцев, которые живут и в России, и на Украине", – цитирует слова Пескова РИА Новости.

Затрагивая тему Донбасса, пресс-секретарь президента добавил, что урегулирование ситуации на Донбасе происходит только за счет договоренностей с Минском.

Ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук посоветовал Владимиру Зеленскому в случае победы на президентских выборах на Украине добиться сделки с Москвой.

Медведчук подчеркнул, что Петр Порошенко своей политикой уже довел до того, что Украина из-за ухудшения связей с Россией ежегодно теряет 20 миллиардов долларов экспортной выручки.