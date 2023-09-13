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13 сентября, 05:10

Политика

Российские артиллеристы поразили четыре пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили четыре пункта временной дислокации двух бригад ВСУ в ДНР, а также склад боеприпасов противника. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова.

Он также сообщил, что на южнодонецком направлении подразделения ВС РФ при поддержке артиллерии пресекли выдвижение двух групп украинской пехоты в направлении Новомайорского.

Помимо этого, российский ударный беспилотник уничтожил боевую бронированную машину украинских войск, а огонь артиллерии поразил живую силу ВСУ.

Ранее Владимир Путин заявил, что Украина потеряла 71,5 тысячи человек с начала контрнаступления. По словам российского лидера, результатов действий Вооруженных сил Украины нет.

До этого сообщалось, что российские войска отразили шесть атак ВСУ, в том числе националистической бригады "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация), на краснолиманском направлении.

Российская армия пошла в контратаку в районе Новофедоровки на запорожском направлении

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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