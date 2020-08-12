23 тыс россиян остаются за границей из-за пандемии COVID-19 – Лавров

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС
23 тысячи жителей России продолжают оставаться за границей из-за ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
Лавров отметил, что Россия продолжает организовывать вывозные рейсы для граждан РФ.
"За границей, по нашим данным, остаются порядка 23 тысяч соотечественников", – сообщил Лавров.
Он подчеркнул, что находящимся за рубежом россиянам предоставлялась социальная поддержка со стороны государства. Кроме того, некоторым гражданам, оказавшимся за границей без средств к существованию, оказывалась помощь в соответствии с постановлением правительства РФ.
Лавров отметил, что работа по вывозу россиян осуществлялась в условиях жестких ограничений в зарубежных странах. При этом на родину с середины марта удалось вернуть 275 тысяч россиян.
"Сложные рейсы были выполнены по целому ряду направлений в Азии, Африке, Латинской Америке, где пришлось столкнуться с логистическими проблемами", – заключил глава российского МИД.
Ранее МИД РФ попросил россиян, не сообщивших о прибытии на родину, вернуть перечисленные им деньги. Уведомления были отправлены нескольким тысячам человек.
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