Трамп предложил Байдену провести еще одни дебаты на этой неделе

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Бывший лидер США Дональд Трамп предложил нынешнему американскому президенту Джо Байдену провести на текущей неделе еще одни дебаты, передает ТАСС.

"Помните, он очень плохой парень. Не жалейте его. Сегодня вечером я официально предлагаю Джо шанс реабилитироваться перед всем миром <...>. Давайте проведем еще одни дебаты на этой неделе, чтобы сонный Джо Байден смог доказать всем, что он может стать президентом", – заявил Трамп на выступлении перед сторонниками.

Экс-президент Штатов также уточнил, что эти дебаты должны проходить без модераторов. Он заявил, что Байден "работает на полставки, потому что психически нездоров". По его мнению, нынешний лидер США является худшим президентом в истории страны.

Дебаты Байдена и Трампа состоялись 28 июня. Во время них оппоненты обменялись оскорблениями.

Позже американская пресса заметила, что в ходе дебатов нынешний президент Штатов допускал оговорки, путался в цифрах и фактах. Он признал свои неудачи и отметил, что из-за возраста уже не может говорить так же гладко, как раньше.