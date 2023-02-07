МО РФ предложило расширить категории военных для участия в миротворческих миссиях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны России подготовило законопроект, расширяющий категории военных, которые могут добровольно участвовать в российских миротворческих миссиях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

В частности, министерство предложило внести изменения в Федеральный закон "О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности".

Сейчас добровольно участвовать в миротворческой миссии могут только военные, которые проходят службу по контракту. При этом им необходимо пройти предварительную спецподготовку. Законопроект же подразумевает возможность комплектовать военный персонал для этих целей "на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку". Данная формулировка подходит для всех военнослужащих, включая призывников.



Предполагается, что законопроект позволит расширить возможности страны по привлечению военных к участию в миротворческой деятельности. Документом предлагается распространить норму на правоотношения, возникшие с 15 августа 2022 года.

Источник в Госдуме подтвердил, что законопроект позволит привлечь к миротворческим миссиям призывников. Однако он добавил, что для этого им нужно будет отслужить не менее шести месяцев и пройти специальную подготовку.

Документ уже одобрил Минюст, Государственно-правовое управление президента, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве и другие министерства и ведомства.

Ранее сообщалось, что в Минобороны РФ разработали новую форму для военных, участвующих в специальной военной операции на Украине. Планируется улучшить качество тканей, швов и утеплителей.

При этом существенных изменений во внешний вид формы якобы не вносили. В министерстве отметили, что при разработке нового стандарта учитывались пожелания всех категорий военнослужащих, которые участвуют в спецоперации.



Минобороны РФ разработало новую форму для участников СВО

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