04:57Политика
Украинские военные начали покидать Артемовск – СМИ
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Украинские военные начали отступать и покидать Артемовск. Об этом сообщает телеграм-канал "Военкоры Русской Весны".
По словам украинского военного, ЧВК "Вагнер" наращивает свои штурмовые группы. Он также рассказал, что только за одну ночь в город прибыло несколько групп.
"Наши подразделения начинают покидать Бахмут (украинское название Артемовска. – Прим. ред.), командование делает все верно, некоторые уже вышли из города", – заявил украинский военный.
По его словам, в городе просто не хватает территории, чтобы содержать там такое количество войск.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал принять "правильные решения" при угрозе потери солдат из-за окружения российскими войсками Артемовска.
До этого основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что юридически Артемовск взят под контроль российскими силами. На здании администрации города был водружен российский флаг, при этом в западных районах города все еще остались сосредоточены силы ВСУ.
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