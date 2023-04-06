Украинские военные начали покидать Артемовск – СМИ

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Украинские военные начали отступать и покидать Артемовск. Об этом сообщает телеграм-канал "Военкоры Русской Весны".

По словам украинского военного, ЧВК "Вагнер" наращивает свои штурмовые группы. Он также рассказал, что только за одну ночь в город прибыло несколько групп.

"Наши подразделения начинают покидать Бахмут (украинское название Артемовска. – Прим. ред.), командование делает все верно, некоторые уже вышли из города", – заявил украинский военный.

По его словам, в городе просто не хватает территории, чтобы содержать там такое количество войск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал принять "правильные решения" при угрозе потери солдат из-за окружения российскими войсками Артемовска.

До этого основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что юридически Артемовск взят под контроль российскими силами. На здании администрации города был водружен российский флаг, при этом в западных районах города все еще остались сосредоточены силы ВСУ.

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