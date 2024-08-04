Independent: поставка F-16 ВСУ сыграет на руку Путину и скажется на имидже РФ

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Владимир Путин может получить выгоду от поставок Украине странами НАТО истребителей F-16, так как их уничтожение положительно повлияет на имидж РФ. Об этом сообщает издание The Independent.

Кроме того в статье сказано, что у российской армии в расположении есть сотни истребителей, включая Су-35, которые являются основными угрозами для F-16. Кроме того, по версии аналитика Федерико Борсари, слова которого приводит издание, против этих самолетов также будут эффективны силы ПВО РФ, способные сбивать американские воздушные судна.

Также авторы материала указывают на то, что подготовка украинских пилотов для управления F-16 проводится очень быстро – девять месяцев против трех лет, которые тратят западные пилоты на обучение.

Ранее в СМИ появилась информация, что первая партия самолетов F-16 от союзников по НАТО уже была доставлена на Украину. Но официальный представитель Белого дома Джон Кирби не подтвердил эти сведения. По его словам, боевые самолеты должны быть приняты на вооружение украинских войск до конца лета.

Спустя время британская газета сообщила, что украинские пилоты уже совершили первые вылеты на F-16, используя самолеты в качестве ПВО. Официальный представитель ВВС Украины не стал отрицать использование иностранной техники.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что никаких официальных заявлений о получении Киевом F-16 не было.

