Глава Минюста заявил, что России объявлена юридическая война

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Министр юстиции РФ Константин Чуйченко считает, что России объявлена юридическая война. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Обстановка очень непростая, тяжелая. Действительно, России фактически объявлена юридическая война. И Россия должна адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении", – сказал Чуйченко.

Самым большим делом против России в иностранных судах он назвал дело бывших акционеров ЮКОСа о взыскании с РФ более 50 миллиардов долларов.

Ранее федеральный суд округа Колумбия в Вашингтоне удовлетворил ходатайство России о приостановке судебного разбирательства по делу о взыскании с государства денежных средств. Заседания по данному делу приостановлены до 18 ноября 2022 года.

В Минюсте пообещали продолжить отстаивать свои законные интересы в процессе. В министерстве указали, что Москва по-прежнему не считает бывших акционеров компании добросовестными инвесторами, поскольку они получали контроль над активами в том числе и за счет взяток.

Верховный суд Нидерландов должен будет оценить доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению России, апелляционной инстанцией при толковании международного права.

