Лавров назвал основные риски в современном мире

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Во время выступления в МГИМО глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в мире сейчас очень много рисков, даже больше, чем во время Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.

"Сегодня ситуация в мире, конечно, не такая кровопролитная, как ситуация, сложившаяся в ходе Второй мировой войны, но рисков гораздо больше, и риски не менее серьезны", – высказался Лавров.

К ним министр отнес терроризм, наркопреступность, которые каждый год уносят огромное количество жизней, а также риски распространения оружия массового уничтожения.

Ранее Сергей Лавров заявлял, что из-за ограничений на фоне пандемии за границей продолжают оставаться 23 тысячи россиян. Он добавил, что Россия продолжает организовывать вывозные рейсы для граждан РФ. На родину с середины марта удалось вернуть 275 тысяч граждан страны, отметил глава МИД.