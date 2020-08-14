Фото: Москва 24/Антон Великжанин
МИД РФ обсудит отмену бесплатной помощи в возвращении на родину россиянам, оказавшимся за рубежом, сообщают "Ведомости". Речь шла о помощи в исключительных случаях, под которыми сейчас понимается угроза жизни.
Сейчас закон предполагает, что возвращать людей на родину необходимо в исключительных случаях, то есть когда существует угроза их жизни. Однако в МИД указывают, что зачастую весьма затруднительно понять, действительно ли случае является исключительным, а в итоге это приводит к отказам в предоставлении помощи.
Ведомство подготовило и опубликовало проект для общественного обсуждения. Согласно документу, помощь перестанет быть безвозмездной.
"Оценка ситуации на предмет того, представляет ли она действительно угрозу жизни гражданина, всегда чревата субъективностью и является затруднительной, что, в свою очередь, нередко ведет к отказам в предоставлении помощи", – говорится в нем.
В случае угрозы жизни министерство предлагает гарантировать возврат из-за границы всем россиянам, но при условии возврата расходов в бюджет. На это будет даваться три месяца. Если оплата не поступит, будет запущена процедура принудительного исполнения обязательств перед государством.
"Помощь фактически будет предоставляться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни", – уточняется в пояснительной записке.
В июле МИД РФ попросил россиян, оставшихся за границей из-за пандемии коронавируса и вернувшихся без уведомления об этом ведомства, возвратить перечисленные им деньги. Сообщения об этом были отправлены на электронную почту и в личные кабинеты на портале Госуслуг. Они должны вернуть сумму в течение пяти рабочих дней.
В Минкомсвязи рассказали, что данная рассылка была организована по просьбе МИД. Уведомления были отправлены нескольким тысячам человек, адреса которых предоставило внешнеполитическое ведомство.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что из-за ограничений на фоне пандемии за границей продолжают оставаться 23 тысячи россиян. Он добавил, что Россия продолжает организовывать вывозные рейсы для граждан РФ. На родину с середины марта удалось вернуть 275 тысяч россиян, отметил глава МИД.
По его словам, находящимся за рубежом россиянам предоставлялась социальная поддержка со стороны государства. Кроме того, некоторым гражданам без средств к существованию оказывалась помощь в соответствии с постановлением правительства РФ, заявил Лавров.
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