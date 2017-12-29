Движение в Волоколамском тоннеле ограничили до вечера 29 декабря

29 декабря, 15:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Одна полоса в Волоколамском тоннеле по направлению к центру недоступна с 15:00.
Изменения связаны с ремонтом, который проводит Гормост, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения. Ограничения коснулись средней полосы, для движения транспорта останутся две полосы. Работы займут 4–5 часов, в это время возможны небольшие затруднения движения, сообщает пресс-служба. Водителей призывают быть внимательнее.
До 15 марта круглосуточные однополосные ограничения действуют в районе дома 2А, строения 1 по Очаковскому шоссе, Очаковского моста и съезда на Боковой проезд. Участки дублера Боровского шоссе также перекрыли по направлении к области от улицы Федосьино до съезда на Боровское шоссе и в сторону центра от съезда на круговой перекресток.
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