Движение в Волоколамском тоннеле ограничили до вечера 29 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Одна полоса в Волоколамском тоннеле по направлению к центру недоступна с 15:00.

Изменения связаны с ремонтом, который проводит Гормост, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения. Ограничения коснулись средней полосы, для движения транспорта останутся две полосы. Работы займут 4–5 часов, в это время возможны небольшие затруднения движения, сообщает пресс-служба. Водителей призывают быть внимательнее.

До 15 марта круглосуточные однополосные ограничения действуют в районе дома 2А, строения 1 по Очаковскому шоссе, Очаковского моста и съезда на Боковой проезд. Участки дублера Боровского шоссе также перекрыли по направлении к области от улицы Федосьино до съезда на Боровское шоссе и в сторону центра от съезда на круговой перекресток.