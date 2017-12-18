Участки дублера Боровского шоссе перекроют с 22 декабря

18 декабря, 12:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Участки дублера Боровского шоссе перекроют в сторону области от улицы Федосьино до съезда на Боровское шоссе и в направлении центра от съезда на круговой перекресток. Изменения будут действовать с 22 декабря по 15 марта.
В этот период также перекроют съезд на круговой перекресток от деревни Рассказовки, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Нововведения связаны со строительством транспортно-пересадочного узла у метро "Рассказовка".
Пять участков ограничили на Семеновской набережной из-за строительства Северо-Восточного участка ТПК до 2018 года. До 1 марта одну полосу перекрыли на Семеновской набережной от пересечения с Гольяновской улицей до дома 1, строения 2 по Семеновской набережной. Аналогичное ограничение – в Гольяновском проезде от пересечения с Семеновской набережной до дома 3/1, корпуса 5 по Семеновской набережной. Недоступна полоса Семеновской набережной на пересечении с Гольяновской улицей и в районе дома 2/1, строения 1.
Эти же участки ограничат с 20 марта по 15 июля 2018 года. Одну полосу на Гольяновской улице от пересечения с Семеновской набережной до дома 2/1, строения 1 по Семеновской набережной перекрыли до 1 марта 2018 года, а также с 20 марта по 30 мая 2018 года.
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