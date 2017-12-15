Несколько участков на Семеновской набережной ограничат в декабре

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Пять участков ограничат на Семеновской набережной в столице с декабря из-за строительства Северо-Восточного участка ТПК.

С 17 декабря 2017 по 1 марта 2018 года одна полоса будет недоступна на Семеновской набережной от пересечения с Гольяновской улицей до дома 1, строения 2 по Семеновской набережной. Аналогичное ограничение введут в Гольяновском проезде от пересечения с Семеновской набережной до дома 3/1, корпуса 5 по Семеновской набережной. Нельзя будет проехать по одной полосе Семеновской набережной на пересечении с Гольяновской улицей и в районе дома 2/1, строения 1. Эти же участки станут недоступны с 20 марта по 15 июля 2018 года.

Одну полосу на Гольяновской улице от пересечения с Семеновской набережной до дома 2/1, строения 1 по Семеновской набережной перекроют с 17 декабря 2017 по 1 марта 2018 года, а также с 20 марта по 30 мая 2018 года, сообщает информационный центр департамента транспорта Москвы.