Ограничения на дорогах и в метро 16–17 декабря. Что перекроют и как объехать

В эти выходные закроются три станции Замоскворецкой линии метро. В районе станций в эти дни прогнозируют заторы. Кроме того, на нескольких улицах будут действовать временные ограничения в связи с инженерными работами и строительством дорог. Обо всех перекрытиях и ограничениях движения читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

Закрытие трех станций метро

В субботу и воскресенье закроют три станции Замоскворецкой линии метро. Не будут работать "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская". Поезда будут доезжать до станции "Сокол".



Для пассажиров запустят бесплатные автобусы "КМ". Они будут приходить на остановки чаще обычного графика. Для автобусов организуют временные выделенные полосы. В обычном режиме Замоскворецкая линия метро будет работать с утра понедельника.

Фото: пресс-служба департамента транспорта

Дорожные ограничения

С 9 декабря закрыт въезд на Сокольническую площадь. Это связано со строительством станции метро "Стромынка". Кроме того, изменилась организация движения на пяти близлежащих улицах. На трех из них ввели одностороннее движение: на участке улицы Сокольническая Слободка − от Русаковской до Сокольнического Вала, на улице Маленковской − от Сокольнического Вала до улицы Шумкина и на улице Старослободской − от улицы Шумкина до Сокольнического Вала.



Двустороннее движение организовали на участке 4-го Полевого переулка − от Сокольнической площади до 2-го Полевого переулка, на участке Песочного переулка − от улицы Сокольническая Слободка до Сокольнической площади.

Фото: пресс-служба департамента транспорта

В предстоящие выходные на участках Малой Филевской и Молдавской улиц, возле пересечения с Рублевским шоссе, будет ходить только общественный транспорт. Автомобили рядом со станцией метро "Кунцевская" проехать не смогут.

На проезде Энтузиастов идет строительство станции Кожуховской линии метро, которую планируют открыть уже в следующем году. Из-за этого улица перекрыта от дома № 19А до дома № 19, строение 53.

Фото: пресс-служба департамента транспорта

Кроме того, в этом районе проводятся работы на инженерных сетях. Для этого перекрыты одна полоса от дома № 8 по Авиамоторной улице до пересечения с Красноказарменной и еще одна – в районе дома № 23 в проезде Энтузиастов и возле домов № 41 и 41, строение 3, по Авиамоторной улице.

В ближайшие выходные будет перекрыта одна полоса в Хлебобулочном проезде − в районе владения 10Д по улице Наметкина. На Лермонтовском проспекте, возле дома № 220, ведутся инженерно-геологические изыскания, одна полоса перекрыта. Ограничен въезд на одну полосу по улице Вострухина − возле дома № 7.

Одна полоса недоступна возле дома № 9, корпус 1 и в Мукомольном проезде, а улица Красный Казанец (от дома № 1, корпус 1, до дома № 3, корпус 1) перекрыта в связи со строительством участка Северо-Восточной хорды. Там ограничен въезд на одну из полос и есть временные уширения. На улице Княжина строится новый жилой комплекс. Там перекрыты участки от дома № 24, строение 7, до дома № 3, корпус 1А, по улице Синичкиной. Также в районе стройки перекрыт Проектируемый проезд № 1329.