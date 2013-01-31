Столичные школьники смогут бесплатно научиться кататься на сноуборде

"Утро": Школьники Москвы могут получить бесплатный урок сноубординга

В парке имени Горького для столичных школьников организуют бесплатный урок сноубординга.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно снять до 6 февраля рассказ учителя на тему: "Почему именно ваш класс достоин выиграть такой урок". Затем отправить его на электронную почту burtonschoolmoscow@gmail.com. На YouTube.com уже есть несколько видеообращений.

Победит видеоролик, набравший наибольшее количество просмотров. Результаты станут известны 8 февраля, а бесплатный урок проведут 10 февраля.

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