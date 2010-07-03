Эксперт прокомментировал идею укреплять дороги полиэтиленом

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Эффективность сверхмолекулярного полиэтилена в дорожном строительстве не подтверждена испытаниями, поэтому сложно оценить возможности материала. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил президент Ассоциации производителей и потребителей асфальтобетонных смесей "Росасфальт" Николай Быстров. Он уверен, что обсуждение любого вопроса без протокола испытаний, – это "отвлечение людей от реальных дел и забот".
"Полиэтилен, полипропилен и так далее – это все соединения, которые десятилетиями известны в строительстве. На сегодняшний день, если говорить о федеральных автомобильных дорогах, то технология асфальтобетона находится на абсолютно мировом уровне", – сказал эксперт.
По мнению Быстрова, эти цифры показывают, насколько в "придуманном и фантастическом мире мы живем".
"Откровений для дорожников, которые занимаются федеральными дорогами, сейчас в мировой практике нет. А вот если мы идем дальше, на территориальные дорогие, в муниципалитеты, то там есть огромный повод для работы с теми, кто занимается дорогами на более низком уровне с точки зрения принадлежности. Там, к сожалению, есть масса поводов для того, чтобы учить людей работать", – считает эксперт.
Ранее сообщалось, что в России предложили повысить качество автомобильных дорог при помощи покрытия из сверхвысокомолекулярного полиэтилена.
По словам разработчиков новой технологии, укрепление дорог сверхвысокомолекулярным полиэтиленом позволит ремонтировать магистрали в три раза реже, чем сейчас.
Сверхвысокомолекулярный полиэтилен считается одним из самых прочных и износостойких материалов в мире. В настоящее время его широкое применение ограничено из-за слишком сложного процесса переработки в готовые изделия. Полимер используется только для протезирования суставов, изготовления деталей ракет и самолетов, а также бронежилетов.
Ученые из Новосибирского института органической химии имени Ворожцова смогли упростить технологию создания этого материала. Отмечается, что в случае использования предложенного метода, он будет стоить лишь в несколько раз дороже сырья для обычных пластиковых пакетов в супермаркетах.
Ранее Росстат опубликовал данные о соответствии дорог в России нормативным требованиям. Специалисты ведомства исследовали российские дороги на ровность, прочность дорожного покрытия и его сцепные качества.
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