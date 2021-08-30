Баженов: резиновые квартиры и хостелы провоцируют рост преступности среди мигрантов

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Лидер общественного движения Тимофей Баженов выступил с инициативами, которые могут поспособствовать решению проблемы преступности в среде мигрантов.
"Будем откровенны, трудовые мигранты нужны нашей стране. Они востребованы, потому что всегда есть работа, которую они выполнять готовы, а россияне выполнять отказываются. Но в то же время оставлять дела так, как есть, и консервировать проблемы тоже нельзя", – заявил он.
Баженов предположил, что корень проблемы в том, что нередко при миграции отсутствует четко определенная принимающая сторона, организация или личность.
"Российский президент – условный поручитель, который несет солидарную ответственность за противоправные действия приглашенного мигранта. Сейчас трудовые мигранты оказываются после переезда в свободном поиске случайных подработок, некоторые фактически кочуют или живут в антисанитарных условиях в так называемых резиновых квартирах и хостелах, пребывание в которых провоцируют рост преступности", – добавил общественник.
По мнению Баженова, основной причиной возникновения конфликтов в мигрантской среде являются стесненные условия проживания. Неизбежность ссор и разборок в ситуации, когда в одной комнате долгое время проживают несколько взрослых человек, очевидна. Если удастся организовать для приезжих нормальные бытовые условия, число стычек пойдет на спад, уверен он.
Тележурналист спрогнозировал значительное улучшение ситуации только в случае, если въезд в Россию и выдача разрешений на временное пребывание станут возможны при соблюдении нескольких условий. Это или приобретение жилплощади в регионе проживания, или приглашение от предприятия, которое обязуется обеспечить приезжих жильем, соответствующим санитарно-эпидемиологическим нормам. Соблюдение данных условий нормализует криминогенную обстановку в среде мигрантов и будет способствовать снижению коррупции в миграционной сфере.
"Россия всегда была и остается гостеприимной и многонациональной страной. Но нам необходимо искать возможности для того, чтобы миграция была культурной, продуманной. Государство должно отслеживать не только поток мигрантов, но и условия, в которых они проживают. Их соответствие санитарным и жилищным нормам. Кроме того, в условиях пандемии нужно помнить, что отсутствие социальной дистанции способствует распространению коронавирусной инфекции. Уверен, что решить этот вопрос государству под силу", – подчеркнул Тимофей Баженов.
Общественный лидер, инженер Антон Тарасов также высказал мнение по поводу проблем мигрантов. По его словам, необходимо усилить контроль за выдачей разрешений на временное проживание в федеральном масштабе и ужесточить наказание за нарушение общественного порядка. Повторное нарушение должно караться депортацией без права повторного въезда.
Ранее Сергей Собянин пообещал усилить контроль за нарушающими порядок мигрантами. Мэр отметил, что в последнее время произошло несколько серьезных правонарушений и драк. Полиция в последние месяцы провела жесткие рейды, было возбуждено 800 уголовных дел, депортированы около 200 человек, 17,5 тысячи был запрещен въезд в страну.
В МВД объяснили, что выдворить из страны могут иностранцев, чье пребывание признано нежелательным. К таковым относятся лица, создающие угрозу обороноспособности или безопасности государства, общественному порядку или здоровью населения.
В России с 29 декабря текущего года дактилоскопия станет обязательной для всех трудовых мигрантов. Получить такой документ иностранные граждане смогут только после прохождения дактилоскопии и медицинского освидетельствования, подтверждающего отсутствие наркомании и инфекционных заболеваний, а также уплаты госпошлины и оформления личного кабинета на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
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