Лучших производителей красной икры назвали в Роскачестве

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Итоги исследования 29 популярных торговых марок российской красной икры подвели эксперты Роскачества. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Специалисты сосредоточились на икре лососевых рыб стоимостью от 230 до 750 рублей за 100 граммов и от 300 до двух тысяч рублей за упаковку. Проверку прошла икра нерки, кижуча, горбуши и кеты. Всю продукцию оценивали по 32 показателям качества и безопасности.

Оказалось, что лучшую икру продают под брендами "Очень" (Санкт-Петербург), "Тунайча" (Сахалинская область) и Globus (Санкт-Петербург). В десятку также вошла икра от производителей "СРК", "Сделано в море", "Русский рыбный мир", ARO, "Тунгутун", Oyster и "Русское море".

При этом во всей исследованной икре специалисты не нашли плесени, сальмонелл, тяжелых металлов, пестицидов и посторонних примесей.

Кроме того, все бренды выдержали проверку на наличие красителей. Выяснилось, что этим не грешит никто из производителей.

Исследование в очередной раз доказало, что высокая цена не гарантирует качество. Например, три самые дорогие икры под марками "Корсаков 1853", "Курильская" и "Меридиан" не вошли в топ-10.

"Важно отметить, что, по информации от производителей, икра в закупке стоит около двух тысяч рублей за килограмм. А это значит, что цена ниже 200 рублей за 100 граммов априори говорит о том, что с икрой не все в порядке", – уточнили в Роскачестве.



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