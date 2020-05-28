ВДНХ подготовила онлайн-программу о первом человеке в открытом космосе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Главархив Москвы,Май 1967 года, Автор В. Ахломов.
ВДНХ подготовила специальную онлайн-программу в память о космонавте Алексее Леонове. 30 мая все желающие смогут посетить видеоэкскурсию, пройти познавательный тест, принять участие в онлайн-конкурсе детских рисунков и послушать аудиорассказ. Мероприятия будут проходить страницах ВДНХ в социальных сетях и на сайте выставки. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В пресс-службе ВДНХ напомнили о неоценимом вкладе Алексея Леонова в изучении космоса.
"Кроме того, он стал автором нескольких научных трудов. В день рождения легендарного советского космонавта пользователи сети смогут узнать, какой сложный путь прошел Леонов, прежде чем совершить первую экспедицию, и как ему удавалось преодолевать различные трудности на борту космических кораблей", – приводится в материале сообщение пресс-службы ВДНХ.
30 мая виртуальные гости ВДНХ смогут совершить онлайн-прогулку по центру "Космонавтика и авиация". На видеоэкскурсии "Алексей Леонов. Шаг во Вселенную" расскажут о том, почему между изобразительным искусством и авиацией (двумя самыми любимыми увлечениями будущего дважды Героя Советского Союза) Леонов все-таки выбрал последнюю, и как он попал в первый отряд советских космонавтов.
На виртуальной экскурсии также расскажут о выходе Леонова в открытый космос на корабле "Восход-2" 18 марта 1965 года. Слушателям расскажут о технических неполадках и проблемах со снаряжением, которые пришлось устранять на месте. Также все желающие узнают и о втором полете Леонова на орбиту в 1975 году. Более подробное расписание мероприятий можно посмотреть на mos.ru.
Ранее в Роскосмосе рассказали о рассекречивании документов, касающихся первого в мире выхода человека в открытый космос. Среди материалов фигурируют документы, подписанные главным конструктором ОКБ-1 Сергеем Королевым, председателем Государственной комиссии Георгием Тюлиным и другими известными представителями советской науки и государства.
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин ранее заявил о необходимости освоения космоса в связи с пандемией коронавируса. Он отметил, что человечество может вымереть, как и динозавры.
Распространение COVID-19 влияет и на работу космической индустрии. Так, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что российско-европейскую миссию на Марс перенесли на 2022 год.
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