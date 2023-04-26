Генпрокурор РФ предложил регламентировать проверки бизнеса полицией

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил регламентировать проверки российского бизнеса полицией. Об этом сообщает ТАСС.

"К сожалению, данные достижения зачастую обесцениваются вмешательством в хозяйственную деятельность сотрудников полиции. Проводимые внепроцессуальные проверки без регистрации сообщений о преступлении не входят в число основных задач по охране правопорядка, являются подменой функции контролирующих ведомств", – сказал он.

Краснов добавил, что мораторий на проверки бизнеса не распространяется на полицию. Во время подобных мероприятий за последние два года было возбуждено более 65 тысяч протоколов за административные правонарушения, все они, как пояснил генпрокурор, связаны с общением предпринимателя с человеком при исполнении.

Генпрокурор РФ добавил, что уже обратился с подобным предложением к Владимиру Путину.

В конце 2022 года мораторий на проверки бизнеса продлили на 2023 год. При этом контрольные органы будут проверять объекты чрезвычайно высокого и высокого уровня риска, основываясь на специальные индикаторы. Постановление по данному вопросу подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.