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15:20

В Минздраве рассказали, что пить в новогоднюю ночь

общество Новый год

15:20

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Фото: depositphotos/Elisanth

Для празднования Нового года лучше всего выбирать сухое шампанское или брют. Об этом заявил главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.

"Есть один ритуальный бокал, который мы всегда выпиваем – это бокал шампанского. Лучше всего сухого, а еще лучше – брют", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Брюн также добавил, что дозы алкоголя должны быть небольшими, а промежутки между ними – продолжительными. Кроме того, отметил врач, в новогоднюю ночь стоит больше двигаться, так как алкоголь лучше всего перерабатывается организмом во время активностей.

Ранее специалисты Роскачества провели исследование и назвали лучшие игристые вина. В ходе первого этапа исследования выяснилось, что достойные российские игристые вина можно купить и в ценовой категории до 500 рублей.

Эксперты оценивали вина из Крыма, Севастополя, Краснодарского края и Ростовской области в ценовой категории от 200 до 1000 рублей.

Также в Роскачестве дали рекомендации по выбору игристого напитка.

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