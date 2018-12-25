В Минздраве рассказали, что пить в новогоднюю ночь

Для празднования Нового года лучше всего выбирать сухое шампанское или брют. Об этом заявил главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.
"Есть один ритуальный бокал, который мы всегда выпиваем – это бокал шампанского. Лучше всего сухого, а еще лучше – брют", – сказал он, передает Агентство "Москва".
Брюн также добавил, что дозы алкоголя должны быть небольшими, а промежутки между ними – продолжительными. Кроме того, отметил врач, в новогоднюю ночь стоит больше двигаться, так как алкоголь лучше всего перерабатывается организмом во время активностей.
Ранее специалисты Роскачества провели исследование и назвали лучшие игристые вина. В ходе первого этапа исследования выяснилось, что достойные российские игристые вина можно купить и в ценовой категории до 500 рублей.
Эксперты оценивали вина из Крыма, Севастополя, Краснодарского края и Ростовской области в ценовой категории от 200 до 1000 рублей.
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