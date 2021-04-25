Мясников рассказал, как бороться с "тихим убийцей"

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как уберечь себя от остеопороза, которого часто называют "тихим убийцей". Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
По словам специалиста, в мире от этого заболевания страдают каждая третья женщина и каждый пятый мужчина в возрасте от 50 лет. Наиболее опасным последствием остеопороза являются переломы костей.
Так, врач напомнил о важности приема кальция для постменопаузальных женщин: один грамм в день до менопаузы и полтора – после. Это позволит предотвратить потерю костной массы.
"Причем одна половина должна быть в таблетках, а другая поступать вместе с пищей. Только так кальций может дойти до костей. Введите в свой рацион молоко, йогурты, сыр, творог и апельсиновый сок", – отметил Мясников.
Он также назвал факторы риска развития заболевания. Среди них: низкая масса тела или низкий индекс массы тела, низкая физическая активность, а также частые падения и вредные привычки.
Ранее Александр Мясников назвал признаки инфаркта, на которые редко обращают внимание. специалист подчеркнул, что многие люди знают признаки, по которым можно определить развитие данного заболевания. В частности, это боль за грудиной, одышка, повышенная потливость, ощущение слабости, спутанность речи.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: