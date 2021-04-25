Мясников рассказал, как бороться с "тихим убийцей"

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как уберечь себя от остеопороза, которого часто называют "тихим убийцей". Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

По словам специалиста, в мире от этого заболевания страдают каждая третья женщина и каждый пятый мужчина в возрасте от 50 лет. Наиболее опасным последствием остеопороза являются переломы костей.

Так, врач напомнил о важности приема кальция для постменопаузальных женщин: один грамм в день до менопаузы и полтора – после. Это позволит предотвратить потерю костной массы.

"Причем одна половина должна быть в таблетках, а другая поступать вместе с пищей. Только так кальций может дойти до костей. Введите в свой рацион молоко, йогурты, сыр, творог и апельсиновый сок", – отметил Мясников.

Он также назвал факторы риска развития заболевания. Среди них: низкая масса тела или низкий индекс массы тела, низкая физическая активность, а также частые падения и вредные привычки.

Ранее Александр Мясников назвал признаки инфаркта, на которые редко обращают внимание. специалист подчеркнул, что многие люди знают признаки, по которым можно определить развитие данного заболевания. В частности, это боль за грудиной, одышка, повышенная потливость, ощущение слабости, спутанность речи.