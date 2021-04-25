Этот апрель стал вторым по количеству осадков с 1948 года

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Порядка 200% от месячной нормы осадков выпало в Москве с начала месяца, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в разговоре с РИА Новости.

"По сути у нас уже в Москве выпало 88 миллиметров осадков, что составляет 200% месячного объема влаги (норма – 44 миллиметра. – Прим. ред.). За последние три дня в Москве выпало 43 миллиметра осадков, поэтому они внесли основную долю в эти 200%. Мы в два раза превысили апрельский лимит", – сказал синоптик.

Он отметил, что этот апрель стал вторым по количеству выпавших осадков с 1948 года. Более дождливым оказался лишь месяц 1970 года, когда выпало 104 миллиметра. Побить рекорд уже не удастся, так как до конца месяца выпадет лишь порядка 5 миллиметров осадков, уточнил Тишковец.

За прошедшие сутки в столице выпало 15 миллиметров осадков. Температура опускалась до отметки +1,2 градуса. В Подмосковье осадков выпало больше – 29 миллиметров. При этом ночью наблюдались слабые заморозки и -0,3 градуса, подытожил эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с 26 по 28 апреля в Московском регионе ожидаются ночные заморозки.