Этот апрель стал вторым по количеству осадков с 1948 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Порядка 200% от месячной нормы осадков выпало в Москве с начала месяца, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в разговоре с РИА Новости.
"По сути у нас уже в Москве выпало 88 миллиметров осадков, что составляет 200% месячного объема влаги (норма – 44 миллиметра. – Прим. ред.). За последние три дня в Москве выпало 43 миллиметра осадков, поэтому они внесли основную долю в эти 200%. Мы в два раза превысили апрельский лимит", – сказал синоптик.
Он отметил, что этот апрель стал вторым по количеству выпавших осадков с 1948 года. Более дождливым оказался лишь месяц 1970 года, когда выпало 104 миллиметра. Побить рекорд уже не удастся, так как до конца месяца выпадет лишь порядка 5 миллиметров осадков, уточнил Тишковец.
За прошедшие сутки в столице выпало 15 миллиметров осадков. Температура опускалась до отметки +1,2 градуса. В Подмосковье осадков выпало больше – 29 миллиметров. При этом ночью наблюдались слабые заморозки и -0,3 градуса, подытожил эксперт.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с 26 по 28 апреля в Московском регионе ожидаются ночные заморозки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: