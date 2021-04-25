В Московском регионе с 26 апреля ожидаются ночные заморозки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве и Подмосковье в период с 26 по 28 апреля ожидаются ночные заморозки. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что в Московский регион придут воздушные массы, которые станут причиной заморозков. Ночью в столице столбики термометров опустятся до -1 градуса, по области – до -3 градусов.

По прогнозу Вильфанда, ночные заморозки сохранятся в регионе до среды, 28 апреля.

Ранее руководитель Гидрометцентра рассказал, что до конца апреля погода будет не очень комфортной, а температура на 2–3 градуса будет ниже нормы. Синоптик заметил, что россиянам не стоит ждать тепла и в первые дни майских праздников. При этом метеоролог уточнил, что речь идет именно о первых двух днях мая.