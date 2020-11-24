Более 11 тысяч обращений обработал центр поддержки экономики Москвы с марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 11 тысяч обращений поступило в центр поддержки экономики Москвы за последние восемь месяцев. Их направляли представители 20 отраслей экономики, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что данный центр создан в середине марта для того, чтобы оперативно взаимодействовать с предпринимателями и помогать им.
"Большая часть предложений бизнеса о необходимых мерах поддержки, поступивших в центр, нашла отражение в четырех антикризисных пакетах, в их числе меры по отсрочке налогов, отсрочке и отмене аренды, предоставлению субсидий", – отметил Ефимов.
По его словам, за поддержкой чаще всего обращались представители торговли (23%), сферы бытовых услуг (11%), общественного питания и туризма (по 5%).
В центр поступало до тысячи звонков еженедельно, когда в марте-апреле действовал режим ограничений. В настоящее время большая часть заявок поступает для уточнения определенных вопросов.
Кроме того, в центре можно узнать информацию, связанную с последствиями пандемии. В частности, о переводе сотрудников на удаленный режим работы.
Детальная информация доступна на сайте центра или по телефону +7 (495) 539-59-99.
Ранее сообщалось, что при гарантийной поддержке в 2020 году столичные предприниматели получили от банков свыше 17 миллиардов рублей. 70% займа в таких случаях покрывает Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, который выступает поручителем перед банком.
Как работает национальный проект по поддержке бизнеса
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