Врач рассказал, почему нельзя есть много мандаринов

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Иммунолог-аллерголог и доктор медицинских наук Андрей Продеус в эфире радио Sputnik рассказал об опасной особенности мандаринов.

По его словам, цитрусовые являются высокоаллергенным продуктом. Мандарины содержат вещества, которые могут вызывать псевдоаллергическую реакцию. По этой причине у людей, которые предрасположены к аллергическим реакциям, мандарины "могут вызывать не очень приятные последствия".

"Человек, у которого аллергия на цитрусовые, быстро это поймет: съест маленькую дольку, и его "обсыпет". В состав цитрусовых входят вещества, которые вызывают псевдоаллергическую реакцию – это реакция, которая дозозависимая. То есть ты съел 1–2 мандарина – ничего не будет, съел килограмм – "обсыпался", – рассказал специалист.

Такая реакция проявляется у большого числа людей. Кроме того, мандарины не стоит давать детям до трех лет, поскольку существуют очень большие риски развития аллергических реакций.

Ранее сообщалось, что в России упали продажи мандаринов. Торговля этими фруктами в аналогичный срок с 1 по 16 декабря 2018 года была лучше на 15%. Чаще всего россияне отдают предпочтение турецким сортам. Также популярными являются фрукты, привезенные из Абхазии и Китая.

