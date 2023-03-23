Ректор МФТИ объяснил отмену встречи с главредом "Новой газеты" Муратовым

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Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов объяснил, что встречу студентов с главредом "Новой газеты" Дмитрием Муратовым пришлось отменить, поскольку не удалось избежать ее увязывания с политическим контекстом. Его заявление опубликовано на сайте образовательного учреждения.

"МФТИ открыто к общению с яркими профессионалами в разных сферах. <...> Принципиально для нас было выполнять условие деполитизации этих разговоров, посвящая их обсуждению профессиональных вопросов. <...> К сожалению, в случае с приглашением Дмитрия Муратова это условие выполнить не получилось", – отметил руководитель вуза.

Он напомнил, что Муратов не является иноагентом и никаких юридических препятствий для проведения встречи с ним нет. Тем не менее уже только один анонс мероприятия стал предметом критики, вызвал "шквал негативных эмоций", подчеркнул Ливанов. Кроме того, на этом фоне сохранялись риски внешних провокаций, нарастало напряжение в обществе.

"Исходя из этого, я принял решение о переносе этой открытой встречи. Мы не боимся открытых честных обсуждений сложных вопросов", – подытожил ректор МФТИ.

Как сообщает "Газета.ру", встреча с Муратовым должна была состояться 28 марта. Темой его общения со студентами должен был стать "Конфликт поколений после 24 февраля".

В сентябре прошлого года Басманный суд Москвы отозвал лицензию у "Новой газеты". Соответствующий иск был подан Роскомнадзором после вынесения изданию двух предупреждений за упоминание НКО-иноагента без соответствующей маркировки. Кроме того, у ведомства были претензии относительно нарушения сроков предоставления устава редакции в 2006 году.



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