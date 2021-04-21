Психиатр дала рекомендации родственникам пациентов с деменцией

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Пациентов с деменцией не стоит ограничивать в физической нагрузке, такая деятельность им, наоборот, необходима, сообщила доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН Ольга Котова.

Она отметила, что физическая активность – хорошая профилактика когнитивных расстройств. При этом уборка дома включает в себя не только движение, но и решение интеллектуальных задач.

"Ту же кофту, если я бросила где-то посередине комнаты, ее нужно взять и положить на место. Соответственно, нужно вспомнить, где это место. В этом смысле можно сравнить уборку с собиранием пазлов", – приводит слова Котовой телеканал "Звезда".

Ранее европейские ученые провели масштабное исследование, в результате которого удалось установить, что регулярный недосып может привести к развитию деменции в пожилом возрасте. По их мнению, ежедневно человеку необходимо спать не менее семи часов.