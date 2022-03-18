Россиянам рассказали, как защититься от манипуляторов в соцсетях

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Пользователям социальных сетей не нужно пытаться переубеждать в чем-либо интернет-манипуляторов, поскольку большинство из них – специально обученные люди.

Об этом рассказал заведующий кафедрой "Позитивная динамическая психотерапия" Академии социальных технологий Владимир Слабинский. Он подчеркнул, что целью таких людей является подрыв психологического состояния.

По словам эксперта, современные социальные сети – это не только место для общения, но и пространство для информационной войны. Психолог отметил, что для этих целей в вооруженных силах разных стран даже создают специальные войска.

"Помните, что в отличие от вас, манипуляторы в социальных сетях работают, и в их функционале нет опции правда. Не стесняйтесь лишать манипуляторов возможности писать комментарии в вашем блоге", – приводит слова Слабинского РИА Новости.

Кроме того, манипуляторы могут использовать фейки якобы от лица очевидца, добавил эксперт. Целью таких деяний является обесценивание других источников информации. Слабинский добавил, что манипуляторы используют естественные человеческие страхи.

Пользователям соцсетей психолог посоветовал продолжать вести блог так, как раньше, не использовать тему Украины ради хайпа и внимательно относиться к новым подписчикам. Особенно с недавно созданными и закрытыми профилями.

Ранее член высшего экспертного совета кафедры "Нейролингвистическое программирование" Академии социальных технологий Инна Силенок подчеркнула, что важно доверять только официальным источникам и стараться брать под контроль свое психоэмоциональное состояние.

Эксперт также посоветовала сократить до получаса в сутки время, отведенное на просмотр новостей в интернете. По ее словам, такие меры позволят бороться с тревожным состоянием.