Сергунина: в столице впервые пройдет краеведческий онлайн-диктант

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На портале "Узнай Москву" пройдет познавательный диктант, посвященный объектам культурного наследия города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Диктант получил название "Московский код". Проведут его 18 апреля – в Международный день охраны памятников и достопримечательных мест. Причем начать писать его можно будет в любое время с 11:00 до 22:00.
В программу диктанта, на который отводится 1,5 часа, войдет 40 вопросов в формате теста. После каждого вопроса участники будут получать развернутый правильный ответ.
"Любой желающий может проверить свои знания о Москве, а заодно узнать интересные факты о меценатах и архитекторах, благодаря которым в столице появились многие знаменитые здания", – заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
По ее словам, возрастных ограничений нет, поэтому принять участие в диктанте можно всей семьей. Составляли диктант преподаватели МГУ имени Ломоносова, историки и краеведы.
Ранее сообщалось, что портал "Узнай Москву" подготовил два новых онлайн-квеста при участии проекта #Москвастобой. Задания посвящены истории расширения Тверской улицы и Китайгородской стены.
Рассматривать городские памятники и улицы, а также изучать их историю можно в одноименном мобильном приложении.
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