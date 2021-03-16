США пытались убедить Бразилию отказаться от покупки "Спутника V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Создатели российской вакцины от коронавируса "Спутник V" указали на доклад министерства здравоохранения и социальных служб США, в котором говорится, что американские чиновники убеждали Бразилию отказаться от закупки российского препарата, сообщает "Газета.ру".
В документе сказано, что управление ведомства по международным делам (OGA) использовало дипломатические отношения в Северной и Южной Америке, чтобы противодействовать России, Кубе и Венесуэле в усилении влияния в этом регионе "в ущерб безопасности США".
Отмечается, что Штаты с помощью таких шагов пыталась отговорить государства от принятия помощи трех указанных стран.
"Министерство здравоохранения США публично подтвердило, что оказывало давление на Бразилию по поводу "Спутник V", – заявили представители российской вакцины. Они призвали страны сотрудничать, чтобы спасать жизни.
Ранее "Спутник V" стал второй по популярности вакциной от COVID-19 в мире. Первое место принадлежит препарату британско-шведской компании AstraZeneca. А за российской вакциной следует препарат американской компании Pfizer.
СМИ недавно сообщали, что США и их союзники на фоне роста спроса на российскую вакцину "Спутник V" планируют развернуть масштабную информационную кампанию по дискредитации российских разработок от коронавируса.
Отмечалось, что Запад готовит сценарий информационной атаки на "Спутник V" с инсценировкой массовой гибели людей якобы из-за использования препарата. Атака планируется на фоне растущего во всем мире спроса на российскую вакцину, подчеркнул он.
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