Москвичей предупредили о порывистом ветре

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Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе. Об этом информирует пресс-служба Гидрометцентра РФ.

Уточняется, что предупреждение о погодной опасности будет действовать с 9:00 15 октября до 9:00 16 октября.

"Погода потенциально опасна", – отмечает пресс-служба.

По данным метеорологического ведомства, опасная погода обусловлена усилением ветра. Его порывы в некоторых местах могут составить до 18 метров в секунду.

Ранее синоптики спрогнозировали рекордно теплую погоду в Москве. Так, в среду в городе ожидается до плюс 19 градусов.

Сообщалось также, что октябрь в этом году может стать рекордно теплым. По данным специалистов, средние показатели температуры в этом месяце находятся на уровне чуть выше 12 градусов. Этот показатель почти на пять градусов больше обычных для этой поры значений.