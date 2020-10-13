Синоптики спрогнозировали рекордно теплую погоду в Москве

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В среду, 14 октября, в Москве ожидается рекордно теплая погода: синоптики прогнозируют до плюс 19 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"Последний температурный рекорд для 14 октября был поставлен в 1889 году, когда столбики термометров поднялись до плюс 19. Завтра ожидается плюс 17–19, мы очень близко", – отметил Тишковец.

Он также добавил, что в эту дату отмечали Покров день, когда, как считалось, должен выпадать первый снег.

Ранее синоптики заявляли, что октябрь в этом году может стать рекордно теплым. По их данным, средние показатели температуры в этом месяце находятся на уровне чуть выше 12 градусов, это почти на пять градусов больше обычных для этой поры значений.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что вторая декада октября будет аномально теплой на всей территории России. По его словам, аномалии будут везде положительными, то есть ожидается погода теплее климатических значений. Однако в разных частях страны отклонения будут отличаться.