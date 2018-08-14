В Мособлизбирком доставили знаки-марки для защиты заявок избирателей

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В Избирательную комиссию Московской области доставили 23 тысячи специальных знаков-марок, которые предназначены для защиты заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах губернатора региона. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мособлизбиркома.

В пресс-службе отметили, что специальные марки, у которых есть несколько степеней защиты, передадут территориальным избирательным комиссиям, которые участвовали в организации и проведении выборов губернатора Подмосковья.

Ранее сообщалось, что члены подмосковных УИК начали обходить квартиры местных жителей и информировать их о выборах губернатора. Во время обхода члены УИК ответят на все вопросы избирателей. Жители смогут уточнить, как проголосовать на дому, не перенесли ли какой-либо участок и т.д.

Выборы губернатора Московской области пройдут 9 сентября.