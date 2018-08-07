В Подмосковье начали индивидуально рассказывать избирателям о выборах губернатора

Фото: Портал Москва 24/Татьяна Уханова
Члены подмосковных УИК начали обходить квартиры местных жителей и информировать их о выборах губернатора. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя избирательной комиссии региона Эльмиру Хаймурзину.
Она подчеркнула, что избирательная комиссия должна дойти до каждого избирателя. "Избиратель должен получить информацию либо из СМИ, либо с билбордов, либо из соцсетей, но есть еще одна возможность – пообщаться с представителями участковой избирательной комиссии", – пояснила Хаймурзина.
Она добавила, что во время обхода члены УИК ответят на все вопросы избирателей. Жители смогут уточнить, как проголосовать на дому, не перенесли ли какой-либо участок и т.д.
По словам Хаймурзиной, поквартирные обходы будут продолжаться в течение месяца – до 7 сентября.
В начале августа Мособлизбирком согласовал адреса участков в столице для выборов губернатора Подмосковья. Участки будут работать в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского, Московском областном научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии, а также в Московском государственном областном университете.
Выборы губернатора Московской области пройдут 9 сентября.
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