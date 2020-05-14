Свадьба в онлайн-формате позволяет молодоженам сэкономить – тамада

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Тамада рассказал, как проведение свадеб в онлайн-формате помогает молодоженам сэкономить. По словам ведущего свадеб и праздников Олега Апарина, большая часть средств при подготовке к церемонии тратится на организацию торжества.
Набирающие же популярность виртуальные свадьбы могут стоить менее 100 тысяч рублей, заявил тамада. Он отметил, что эту сумму при желании можно сократить практически вдвое, что несопоставимо по расходам на организацию традиционных свадебных торжеств.
Апарин заявил, что дистанционная свадьба с большой вероятностью может окупиться подарками от гостей, которые в условиях пандемии коронавируса могут доставить курьеры.
"В один момент ведущий говорит: "А теперь у вас есть 15 минут, чтобы вы вызвали такси и отправили ваш подарок молодым". Это очень круто, когда куча курьеров собирается у дома с подарками", – приводит "Газета.ру" слова специалиста.
Также Апарин подчеркнул, что онлайн-формат церемонии не исключает проведения традиционных свадебных конкурсов.
Ранее организатор мероприятий рассказал о сложностях при проведении свадьбы онлайн. Эксперт отметил, что без живого общения теряется то, ради чего предназначено торжество, однако заверил, что основные моменты торжества организовать вполне реально в удаленном режиме.
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