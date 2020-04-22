Около 1,8 тыс браков зарегистрировали в столице с начала апреля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За первые три недели апреля состоялось около 1,8 тысячи регистраций заключения брака. Об этом рассказали представители столичного управления ЗАГС, передает Агентство "Москва".

"Около 30% пар перенесли регистрацию брака на более поздний срок. Количество разводов за это время сократилось на 70%", – сообщили в пресс-службе. Уточняется, что с 1 по 19 апреля было подано свыше 2,5 тысячи заявлений от москвичей, которые захотели вступить в брак.

При этом 30% молодоженов решили провести церемонию позднее.

В ЗАГС отметили, что жители столицы ответственно отнеслись к просьбам руководства управления, начав выбирать более поздние даты для свадьбы. Подать заявление можно без личного посещения ЗАГС, достаточно направить заявление по почте.

В прошлом году за первые три недели апреля было зарегистрировано более 2,7 тысячи регистраций расторжения брака, в этом году – на 70% меньше.

Ранее организатор мероприятий рассказал о сложностях при проведении свадьбы онлайн.