Концерт в честь основания благотворительного фонда "Я есть!" пройдет в Зеленом театре ВДНХ

Фото: yaest.ru

Благотворительный фонд "Я есть!" 16 июня отметит свой день рождения. Основатели фонда, актеры Егор Бероев и Ксения Алферова уже семь лет меняют отношение общества к людям с особенностями развития.

В день рождения фонда проведут концерт в стиле джем-сейшн с большим числом импровизаций. В этом году в концерте примут участие Николай Фоменко, Полина Гагарина, Дискотека Авария, PIZZA, Мураками, Burito, TERNOVOY и Клава Кока. Они будут выступать вместе с талантливыми детьми с особенностями развития.

Подопечные фонда уже выступали на сцене с группами "Би-2", "Чайф", "Несчастный Случай", Леонидом Агутиным, Натальей Подольской, Владимиром Пресняковым и другими музыкантами.

На концерте ожидается более 2000 зрителей. Вход бесплатный. Мероприятие начнется в 19:30 и пройдет в Зеленом театре на ВДНХ.

