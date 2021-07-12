Неработающие пенсионеры могут получать декретные, считает Буцкая

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Глава общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая предложила включить неработающих пенсионеров в перечень лиц, имеющих право на получение декретных выплат. С такой инициативой она выступила в рамках круглого стола "Новые формы поддержки семей с детьми" в штабе общественной поддержки "Единой России".

"Сегодня любой член семьи может уйти в декрет и получать соответствующие выплаты, за исключением бабушек и дедушек, которые закончили свою трудовую деятельность и нигде не работают. Это несправедливо, почему мы делим пенсионеров на работающих и неработающих. Личное дело каждого из них, продолжать трудовую деятельность или нет", – сказала Буцкая.

Она отметила, что данное правило должно быть зафиксировано в законодательстве, поскольку неважно, кто именно получает средства, направленные на уход за ребенком.

Главный детский онколог-гематолог РФ Александр Румянцев поддержал инициативу Буцкой, указав, что бабушки и дедушки, готовые заниматься воспитанием детей, заслуживают поддержки. Также предложение позитивно оценил депутат Госдумы Роман Романенко, который также выступил с идеей разрешить работающим старшим членам семьи уходить в декретный отпуск вместе с мамами.

Ранее Буцкая призвала россиян не пропустить выплаты по 10 тысяч рублей на детей школьного возраста. По ее словам, поддержка семей остается приоритетом госполитики и даже в сложные времена пандемии она не сокращается, а, наоборот, увеличивается. Буцкая рассказала, что организация "Совет матерей" подготовила целый пакет новых предложений, которые позволят семьям с детьми чувствовать себя уверенней.