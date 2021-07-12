Неработающие пенсионеры могут получать декретные, считает Буцкая

Фото: Анна Никитина
Глава общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая предложила включить неработающих пенсионеров в перечень лиц, имеющих право на получение декретных выплат. С такой инициативой она выступила в рамках круглого стола "Новые формы поддержки семей с детьми" в штабе общественной поддержки "Единой России".
"Сегодня любой член семьи может уйти в декрет и получать соответствующие выплаты, за исключением бабушек и дедушек, которые закончили свою трудовую деятельность и нигде не работают. Это несправедливо, почему мы делим пенсионеров на работающих и неработающих. Личное дело каждого из них, продолжать трудовую деятельность или нет", – сказала Буцкая.
Она отметила, что данное правило должно быть зафиксировано в законодательстве, поскольку неважно, кто именно получает средства, направленные на уход за ребенком.
Главный детский онколог-гематолог РФ Александр Румянцев поддержал инициативу Буцкой, указав, что бабушки и дедушки, готовые заниматься воспитанием детей, заслуживают поддержки. Также предложение позитивно оценил депутат Госдумы Роман Романенко, который также выступил с идеей разрешить работающим старшим членам семьи уходить в декретный отпуск вместе с мамами.
Ранее Буцкая призвала россиян не пропустить выплаты по 10 тысяч рублей на детей школьного возраста. По ее словам, поддержка семей остается приоритетом госполитики и даже в сложные времена пандемии она не сокращается, а, наоборот, увеличивается. Буцкая рассказала, что организация "Совет матерей" подготовила целый пакет новых предложений, которые позволят семьям с детьми чувствовать себя уверенней.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: