Буцкая призвала родителей не пропустить новые выплаты на детей

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Лидер общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая призвала россиян не пропустить выплаты по 10 тысяч рублей на детей школьного возраста.

"С 16 августа начнутся выплаты 10 тысяч рублей на детей школьного возраста, причем их получат родители даже тех шестилеток, которые по каким-то причинам не могут пойти в школу. С 15 июля начнется прием заявлений, не пропустите", – заявила Буцкая на встрече с представителями семейных сообществ востока Москвы, посвященной Дню семьи, любви и верности.

По ее словам, поддержка семей остается приоритетом госполитики и даже в сложные времена пандемии она не сокращается, а, наоборот, увеличивается.

Буцкая рассказала, что организация подготовила целый пакет новых предложений, которые позволят семьям с детьми чувствовать себя уверенней.

Указ о единовременной выплате ранее подписал Владимир Путин. Подать на нее заявление можно до 1 ноября. Средства перечислят в период с августа по декабрь 2021 года.

Получить выплату может один из родителей, а также усыновителей, опекунов и попечителей. Средства предназначены для каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. При этом 6 лет ребенку должно исполниться не позднее 1 сентября 2021 года.

На единовременную выплату могут претендовать инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет либо один из их родителей.