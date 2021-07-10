"Совет матерей" помог Пенсионному фонду РФ пообщаться с москвичами

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Общероссийская общественная организация "Совет матерей" вместе с Пенсионным фондом России провела прием жителей востока Москвы. Встреча была организована, чтобы наладить прямой диалог между населением и органами исполнительной власти.

"Мы видим в "Совете матерей", что у людей старшего возраста много вопросов по пенсионному обеспечению. Поэтому решили провести тематическую встречу, где люди смогут найти решение своих проблемам", – поделилась председатель движения "Совет матерей" Татьяна Буцкая.

Она также считает, что именно прямое общение позволяет узнать наиболее точную информацию, а представителям власти – лучше понять актуальные потребности людей. Ведь каждая частная проблема обращает внимание на большие вопросы, которые затрагивают миллионы граждан.

По словам Буцкой, по итогам приема жителей возникла идея суммирования льгот и выплат по уходу за ребенком для не работающих бабушкам и дедушкам. Сами участники оценили встречу, а в "Совете Матерей", где общение с людьми является главным источником всех инициатив, утверждают о необходимости регулярного проведения таких мероприятий.

Ранее Татьяна Буцкая призвала россиян не пропустить выплаты по 10 тысяч рублей на детей школьного возраста. По ее словам, поддержка семей остается приоритетом госполитики и даже в сложные времена пандемии она не сокращается, а, наоборот, увеличивается.

