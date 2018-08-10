Россельхознадзор ограничит поставки персиков и абрикосов из Сербии и Македонии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россельхознадзор временно ограничит поставки в Россию персиков и абрикосов из Сербии и Македонии. Ограничения вступят в силу с 15 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее замглавы ведомства Юлия Швабаускене выразила обеспокоенность, что в Россию поступили партии персиков и абрикосов, которые оказались заражены опасным карантинным объектом − бурой монилиозной гнилью. Как отметила Швабаускене, опасная продукция имела фитосанитарные сертификаты о безопасности, выданные карантинной службой Сербии.

Кроме того, на переговорах с представителями Македонии Швабаускене рассказала о трех случаях, когда персики и абрикосы с бурой монилиозной гнилью попали на территорию России из Македонии и с македонскими сертификатами.

В связи с этим сербскую и македонскую стороны призвали провести проверку и принять все необходимые меры "по недопущению экспорта зараженной продукции". Данные о проверке попросили направить в Россельхознадзор.