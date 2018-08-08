Пара пыталась заняться сексом в вагоне метро на глазах у пассажиров

Пара пыталась заняться сексом в метро на глазах у пассажиров

Двое молодых людей пытались заняться сексом в метро. Пара изрядно выпила и вовсе не пыталась как-то прятаться, сообщает телеканал Москва 24.

Они устроили ложе прямо на сидении в вагоне. Большинство пассажиров делали вид, что ничего не замечают. Только один пожилой мужчина призвал развратников к порядку.

Что могло сподвигнуть молодых людей на столь вызывающее поведение, рассказал доктор психологии Артур Гараганов.

"Таких мы случаев знаем за последнее время много, но тем не менее, молодое поколение не контролирует и порой это делает для того, чтобы создать определенную эйфорию и эффект, получить определенную дозу адреналина. Для чего? С одной стороны только для того, чтобы себя как-то прославить и показать, продемонстрировать свою внутреннюю силу, то что они могут разрушать социальные стереотипы", – сказал он.

По словам эксперта, это достаточно подростковое поведение. "Можно сказать, что девушка психологически не переросла этот возраст. Здесь опять же мы видим конфликт поколений, она вступает в полемику, даже в драку с пожилым мужчиной. Это говорит о том, что человек просто не нашел мира в своей душе, не нашел возможности установить контакт со своими близкими, знакомыми и идет на такое антисоциальное поведение. Конечно, в современном мире оно наказуемо, в том числе административно", – добавил психолог.