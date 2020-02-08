Пропавшую в Самаре школьницу нашли живой

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Пропавшая в Самаре 11-летняя школьница найдена живой. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Отмечается, что ребенок был передан родителям.

"Девочка найдена и передана родителям. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает", – сообщили в полиции.

О пропаже школьницы стало известно в пятницу, 7 февраля. В поисках ребенка приняли участие сотрудники полиции, а также волонтеры.

Ранее шестилетний ребенок самостоятельно ушел из детсада в Митине. Домой мальчика вернули сотрудники полиции.

Из-за инцидента из детсада уволили четырех сотрудников. Работу потеряли воспитатель, его помощник, администратор и охранник.