Пропавшую в Самаре школьницу нашли живой

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Пропавшая в Самаре 11-летняя школьница найдена живой. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Отмечается, что ребенок был передан родителям.
"Девочка найдена и передана родителям. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает", – сообщили в полиции.
О пропаже школьницы стало известно в пятницу, 7 февраля. В поисках ребенка приняли участие сотрудники полиции, а также волонтеры.
Ранее шестилетний ребенок самостоятельно ушел из детсада в Митине. Домой мальчика вернули сотрудники полиции.
Из-за инцидента из детсада уволили четырех сотрудников. Работу потеряли воспитатель, его помощник, администратор и охранник.