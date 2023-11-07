Диетолог рассказала, можно ли есть хурму пожилым людям

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Хурму не рекомендуется есть пожилым с сахарным диабетом и заболеваниями пищеварительной системы. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"При сахарном диабете нежелательно употреблять хурму, потому что она имеет высокий гликемический индекс и будет влиять на показатели глюкозы в крови", – пояснила эксперт.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Хурма имеет волокнистую структуру, это все-таки грубая пища. Поэтому ее следует ограничить пожилым, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта.

Также хурму не рекомендуется есть при аллергии и индивидуальной непереносимости этого продукта.

"Если у пожилого человека нет проблем со здоровьем, то есть хурму можно. Она содержит большое количество витамина A, железа, йода, калия и магния", – заключила Мухина.

Ранее россиянам порекомендовали не сочетать в одном приеме пищи хурму с другой едой. Отмечается, что таким образом она будет лучше усваиваться. Вместе с тем комбинация этой ягоды с молоком и холодной водой может вызвать у человека сильнейшее несварение.

