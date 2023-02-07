В РФ за сутки выявили 7 615 случаев заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За прошедшие сутки на территории России зафиксировали 7 615 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

За минувшие 24 часа было отмечено 43 летальных исхода. Госпитализация потребовалась 1 445 пациентам, что на 221,1% больше, чем днем ранее.

Рост количества направлений в медучреждения зафиксировали в 67 субъектах, снижение – в семи регионах. Обстановка с заболеваемостью не изменилась в 11 российских субъектах.

Ранее на территории России обнаружили второй случай заражения подвариантом "Кракен" штамма коронавируса "Омикрон". Заболевшего выявили в Тыве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что "Кракен" может уклоняться от иммунной защиты организма более эффективно, чем другие подвиды. Однако медики считают, что его распространение не будет активно.

Сотрудники НИЦ имени Гамалеи оценили текущую ситуацию с заболеваемостью в РФ

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