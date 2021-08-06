В Великом Новгороде проверят видео с женщиной, выгуливавшей голого ребенка в луже

Видео: телеграм-канал LIFE SHOT

Прокуратура в Великом Новгороде организовала проверку после появления в Сети видео, на котором запечатлен обнаженный ребенок, играющий в луже. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

На кадрах, появившихся в социальных сетях, видно, как женщина с зонтом стоит под дождем рядом с лужей, в которой на четвереньках ползает полностью раздетый маленький ребенок. По словам пользователей соцсети "ВКонтакте", свидетели этой картины делали женщине замечания, на которые она отвечала, что прогулка с детьми – ее личное дело.

"Прокуратурой области будет дана оценка работе органов системы профилактики по исполнению законодательства при организации работы с семьей", – говорится в сообщении.

В работе по установлению личности матери малыша совместно с прокуратурой участвует уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова.

"Семью обязательно проверят органы опеки. Самое важное сейчас – это убедиться, что ребенок в безопасности", – приводит ее слова РИА Новости.

Ранее Следственный комитет начал проверку после того, как в подъезде одного из жилых домов в Уфе мужчина избил двух детей. Инцидент попал на видео, которое позднее было опубликовано в нескольких телеграм-каналах. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося: опрашивают родителей, самих детей и очевидцев.