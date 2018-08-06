Спорткомплекс с бассейном на юге столицы планируют ввести в сентябре

6 августа, 16:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Завершается строительство спортивного комплекса с бассейном. Комплекс, находящийся на юге столицы, планируют ввести в эксплуатацию в сентябре текущего года. На данный момент завершаются фасадные и отделочные работы. Прилегающую территорию благоустраивают, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства столицы.
Общая площадь двухэтажного здания составляет 2,5 тысячи квадратных метров.
На первом этаже будут находится: вестибюль с гардеробом, две сауны, помещение охраны, медицинский кабинет, инженерно-технические помещения.
Бассейн с шестью дорожками разместится на втором этаже, там же будут две раздевалки для 24 человек с душевыми и санузлами.
Спортивный комплекс находится по адресу: Шипиловский проезд, дом 59, корпус 1.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Люблино в ближайшее время откроют новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Он расположен на улице Белореченская. В ФОКе предусмотрены залы для фитнеса и йоги, бассейн и кафе.
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