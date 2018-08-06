Спорткомплекс с бассейном на юге столицы планируют ввести в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Завершается строительство спортивного комплекса с бассейном. Комплекс, находящийся на юге столицы, планируют ввести в эксплуатацию в сентябре текущего года. На данный момент завершаются фасадные и отделочные работы. Прилегающую территорию благоустраивают, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства столицы.



Общая площадь двухэтажного здания составляет 2,5 тысячи квадратных метров.

На первом этаже будут находится: вестибюль с гардеробом, две сауны, помещение охраны, медицинский кабинет, инженерно-технические помещения.

Бассейн с шестью дорожками разместится на втором этаже, там же будут две раздевалки для 24 человек с душевыми и санузлами.

Спортивный комплекс находится по адресу: Шипиловский проезд, дом 59, корпус 1.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Люблино в ближайшее время откроют новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Он расположен на улице Белореченская. В ФОКе предусмотрены залы для фитнеса и йоги, бассейн и кафе.