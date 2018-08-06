Новый ФОК откроют в ближайшие месяцы в Люблине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном районе Люблино в ближайшее время откроют новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом в Twitter сообщил Сергей Собянин.

Комплекс расположен на улице Белореченская. В ФОКе предусмотрены залы для фитнеса и йоги, бассейн и кафе.

Вокруг здания благоустроят территорию и создадут зеленую зону.